Rapina in negozio Kebab, 18enne nei guai

(ANSA) - CAGLIARI, 6 GIU - È stato inchiodato dalle testimonianze e dai filmati di alcune telecamere della zona il responsabile della rapina messa a segno ai danni del "Kebab Assan" lo scorso 8 aprile in via Dante, a Cagliari. Si tratta di un 18enne cagliaritano, già noto alle forze di polizia, che è stato denunciato e dovrà rispondere dell'accusa di rapina.

In quella occasione un uomo era entrato nell'esercizio commerciale, aveva minacciato e colpito con un pugno al volto il titolare, portando via 80 euro dalla cassa.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cagliari, grazie alle testimonianze raccolte e analizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a individuare l'autore.