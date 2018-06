Insularità: Fi sosterrà battaglia a Roma

"Per i sardi l'insularità è un tema esistenziale, ci sono problemi serissimi a livello di infrastrutture e trasporti". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Annamaria Bernini, a Cagliari per un incontro con i consiglieri regionali del partito. "Trasporti e infrastrutture sono le variabili che fanno povero o ricco un territorio - aggiunge Bernini - il senatore Emilio Floris si è battuto come un leone sulla questione della distintività insulare, e io sono d'accordo sulla modifica dello statuto speciale con legge ordinaria, sono certa che saranno stati individuati temi come la fiscalità di vantaggio e legati a una particolare imprenditorialità che connota zone dell'Isola".

Purtroppo, "il contratto di governo non parla di sud, dicono di voler fare un ministero per il Sud senza portafogli, ma di ministeri e casse per il sud ne abbiamo viste troppe, e non sono servite al sud ma a fare clientele". Noi, ribadisce la senatrice di Forza Italia, "insistiamo per un Piano Marshall per il sud in combinato con i fondi europei".