Happening tra poesia e musica a Cagliari

Reading, concerti e fogli bianchi sparsi sui tavoli del foyer per momenti di scrittura estemporanea aperti a tutti. Il Teatro Intrepidi Monelli a Cagliari ospita sabato 9 giugno alle 18,30 "La Tana della Poesia", organizzata dall' associazione culturale Hyperion Art.

Si parte con la conferenza-spettacolo di Giuseppe Boy, direttore artistico del progetto, "Il suono della poesia", dove saranno illustrati in versi contenuti, scopi e obiettivi culturali della serata. Si prosegue con 'Abbuffata di poesia', reading collettivo con gli allievi dei laboratori e il coinvolgimento degli spettatori. Poi ancora 'Poesia estemporanea', scrittura e lettura libera di poesie. 'Urgenze e bisogni' è il titolo del reading del poeta Andrea Melis. In chiusura di serata è in programma il Concerto dei Begli Elementi: Giuseppe Boy, voce e chitarra; Marco Maxia, chitarra e voce; Stefano Sibiriu, percussioni e voce; Luigi Lai, fisarmonica e squillante.

"Il progetto nasce dalla volontà dei suoi componenti di mettere insieme le loro diverse esperienze musicali, teatrali e poetiche in un concerto fatto di sorrisi e ironia, composto da poesie e canzoni cantate col cuore in mano, con uno sguardo aperto alle musiche di mezzo mondo - spiega Giuseppe Boy - uno spettacolo fra il serio e il faceto, dove si possono incontrare e mescolare fra di loro Ugo Foscolo e Fred Buscaglione, Ungaretti e Tom Waits, Pablo Neruda e la musica cubana e poi Stefano Rosso, Enzo Jannacci, la canzone popolare uruguaiana e i chansonnier francesi, la poesia sarda e quella americana".