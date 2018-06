Cinema: a Pirisi il premio Centottanta

(ANSA) - CAGLIARI, 6 GIU - Doppio riconoscimento per il regista nuorese Francesco Pirisi. Con il corto 'Warlords' conquista il premio "Centottanta", di mille euro, e vince il premio "Sardegna Teatro: una residenza artistica al Teatro Massimo". Il corto è incentrato sulle storie di due bambini imprigionati dalla guerra, uno in Siria e l'altro nell'Africa Sub sahariana.

Due premi su cinque dunque ottenuti al concorso organizzato dall'associazione culturale Moviementu - Rete Cinema Sardegna e che ha lo scopo di valorizzare, promuovere e sostenere film-maker esordienti dell'Isola. Centottanta secondi è il tempo massimo a disposizione per realizzare il corto presentato alla giuria.

A consegnare il riconoscimento, all'Odissea di Cagliari, è stato il regista sardo Paolo Zucca, in rappresentanza di Moviementu. La giuria ha apprezzato "la capacità di costruire con forza due situazioni drammatiche dei giorni nostri, l'interpretazione intensa e credibile degli attori, che con un buon ritmo di montaggio hanno saputo dosare sapientemente la tensione e la carica emotiva, tenendola sempre alta per tutti i centottanta secondi".

Il premio Cineteca Sarda è stato invece conferito a Chiara Porcheddu, 36 anni, sassarese con 'Dans l'attente', il Premio Cineteca Sarda Working è andato a Viral di Davide Orrù, classe 1995, di Iglesias, a Stefano Angioni, 37 anni, e a Simone Paderi (33 anni), entrambi di Cagliari. Infine ha conquistato il premio Filmidee "Come spazzatura nelle discariche" di Riccardo Cara, 20 anni, originario di Carbonia e residente a Sant'Antioco.(ANSA).