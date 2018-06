Comunali: commissari in 5 comuni sardi

La Giunta regionale della Sardegna ha nominato i commissari straordinari dei cinque Comuni dell'isola (su otto in tutta Italia) nei quali non sono state presentate liste di candidati per le elezioni amministrative in programma domenica 10 giugno.

Si tratta di Giovanna Dedola, dirigente regionale, per Putifigari (Sassari); Giovanni Maria Retanda, attuale commissario del Comune di Chiaramonti, per Ortueri (Nuoro); per Sarule (Nuoro) c'è Felice Corda, già commissario di Orgosolo, mentre Paolo Puddu e Maria Domenica Porcu sono stati confermati per Magomadas (Oristano) e Austis (Nuoro).

Le nomine devono essere ancora disposte con decreto del presidente della Regione e saranno effettive dal'11 giugno e sino a insediamento di organi ordinari.