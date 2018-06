Brigata Sassari sfila sui Fori imperiali

Sardegna in prima fila a Roma per la Festa della repubblica: la Brigata Sassari ha sfilato, intonando l'inno dei Dimonius "Fortza Paris" davanti al presidente della Repubblica e al nuovo governo sui Fori imperiali, raccogliendo applausi tra il pubblico. Anche nell'Isola si sono svolte diverse manifestazioni per il 72/o anniversario della Repubblica. A Roma anche l'assessore agli Affari Generali, Filippo Spanu che con il Gonfalone della Regione, ha partecipato alla cerimonia per la festa della Repubblica che si è svolta stamattina a Roma, ai Fori Imperiali. "Ho ringraziato - ha detto l'esponente della Giunta - il Presidente per l'equilibrio con cui ha portato a soluzione la crisi di Governo. Oggi per noi si rinnova un Patto tra l'Isola e la Repubblica. Voglio sottolineare, con grande piacere, la presenza, in questa importante celebrazione, dei sindaci sardi, veri baluardi del nostro impianto Istituzionale, così come il grande calore che ha accompagnato il passaggio della Brigata Sassari".

"Ho avuto modo - ha aggiunto l'assessore - di formulare gli auguri di buon lavoro e discutere brevemente con il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini al quale ho ricordato il nostro impegno sulla sicurezza e sulle politiche per i migranti. Presto sarà possibile avviare un confronto approfondito su questi delicati temi, da gestire insieme, per il bene dell'Isola e dell'Italia".

Nel frattempo sempre questa mattina, davanti alla Prefettura di Cagliari, in Piazza Palazzo, si è tenuto un evento celebrativo, aperto alla cittadinanza. Nel corso della cerimonia sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e una Medaglia d'onore conferita alla memoria di un deportato in un campo di concentramento. A La Maddelena, anche in occasione del 136/o anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, oltre alle celebrazioni istituzionali con la partecipazione di una delegazione delle Guardie d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon. prevista anche una tavola rotonda su Caprera in programma nella sala consiliare del Comune.