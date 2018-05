Capo Frasca: stop esercitazioni di tiro

(ANSA) - ORISTANO, 30 MAG - Terminano oggi alle 17:30, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto, le esercitazioni di tiro a fuoco nel Poligono di Capo Frasca. Lo ha reso noto la Capitaneria di Porto di Oristano con un'ordinanza firmata oggi dal comandante Erminio Di Nardo.

Di conseguenza, come spiega la stessa ordinanza, nell'area regolamentata Nuova Tango 812 attorno al Poligono di Capo Frasca sarà anticipata di un giorno la ripresa delle attività di uso pubblico del mare (in particolare pesca, navigazione e sosta, turismo nautico e balneazione) consentite nei periodi di sospensione delle attività di tiro a fuoco da parte del Comando del Poligono durante i mesi estivi.

L'ordinanza di oggi annulla di fatto l'ordinanza del 9 maggio scorso della stessa Capitaneria di Porto con la quale era stata interdetta per motivi di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita in mare ogni attività di uso pubblico del mare da lunedì 14 a giovedì 31 maggio compreso. (ANSA).