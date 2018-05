Puddu espone #ilmiovotoconta in Comune

Le piazze della Sardegna si mobilitano dopo la crisi istituzionale per lo stop al Governo M5S-Lega e l'incarico a Carlo Cottarelli. Pd e Fdi scendono manifestano a Cagliari, mentre la campagna lanciata dal capo politico del Movimento Cinquestelle Luigi di Maio arriva nella sede istituzionale del Comune di Assemini. Il sindaco pentastellato Mario Puddu ha esposto nel palazzo municipale lo striscione con la scritta #ilmiovotoconta. Il tutto affiancato dalle bandiere della Repubblica Italiana, dei "Quattro Mori" e del Comune.

"Così al Comune di Assemini - scrive Puddu su Fb postando le immagini dello striscione - E penso che conti anche il voto di un asseminese su due che il 4 Marzo ha votato M5S". L'iniziativa è già stata oggetto di commenti sul social network con pareri a favore ("Non si era mai visto uno scempio di questo tipo.IL NOSTRO VOTO CONTA"). ma anche contro (" Mi fa schifo usare, appropriarsi del simbolo del palazzo dell'istituzione per dimostrare la sua idea").

Nel frattempo a Cagliari le piazze si dividono sulle decisioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il Pd manifesta la propria solidarietà al Capo dello Stato, mentre Fdi avvia un'iniziativa da protesta. I dem si ritroveranno questa sera, alle 18.30, davanti alla sede della Prefettura in Piazza Palazzo. 'Ai brutali attacchi - spiegano dal Pd - rispondiamo con le regole della Costituzione e con i valori di unita' e solidarietà che contraddistinguono la nostra Repubblica'.

Gli esponenti di Fratelli d'Italia, alle 19, saranno, invece, al Bastione di Santa Croce per un'iniziativa simbolica. "Il presidente Mattarella ha detto no ad un mandato al Centrodestra (37% alle elezioni politiche), perché sarebbe stato un Governo di minoranza - spiega Fdi - pone il veto su Paolo Savona come ministro dell'Economia, a suo dire anti europeo, con un Governo Lega-M5S e una maggioranza parlamentare, e incarica Cottarelli per un governo di minoranza senza alcuna fiducia ed alcuna legittimazione popolare. Tutto questo oggi ha generato lo spread a 320 e la Borse a meno 3%".