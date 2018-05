Papa: mons. Becciu prefetto Cause santi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 26 MAG - Papa Francesco ha nominato prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi mons. Giovanni Angelo Becciu.

Il prelato sardo, originario di Pattada, prenderà possesso dell'ufficio alla fine del mese di agosto prossimo, rimanendo intanto sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato fino al 29 giugno - giorno in cui sarà creato cardinale nel Concistoro - e continuando come delegato speciale presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Alla Congregazione per le Cause dei Santi, il neo porporato Becciu prenderà il posto del cardinale Angelo Amato, che con gli 80 anni che compirà il prossimo 8 giugno ha superato i limiti di età.