Incendia auto, incastrato da telecamere

È stato inquadrato dalla telecamera di sorveglianza di un negozio di via Asiago mentre dava fuoco a una Fiat Panda. Un 29enne, noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla Polizia per danneggiamento a seguito di incendio.

Gli agenti hanno visionato le riprese delle telecamere in cui si vede l'arrivo del 29enne che si avvicina alla vettura e armeggia vicino alla ruota anteriore, poi si vede la fiammata.

Sono in corso le indagini per stabilire le ragioni del gesto.