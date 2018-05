Girotonno: Lituania,Russia,Usa in finale

Finale a sorpresa della Tuna Competition a Carloforte, con una sfida a tre inattesa. Saranno Lituania e Stati Uniti, al loro debutto, e la Russia a contendersi oggi la vittoria nella gara internazionale tra grandi chef inserita nella rassegna "Girotonno". Ieri sera gli chef lituani Tadas Gailiunas e Arturas Samavicius hanno avuto la meglio sull'Inghilterra e il russo Ivanov Eugenii si è imposto sulla Francia. Gli Usa avevano già superato le semifinali con Michael Filosa e Elio Genualdo e hanno ottenuto un punteggio superiore all'Argentina. Oggi dunque l'ultima manche della sfida ai fornelli a base del 'Corridore dei mari', cuore del Girotonno, la kermesse che in questi giorni e fino a domenica anima Carloforte tra ricette prelibate e gourmet, sfide ai fornelli, cooking live per valorizzare questa preziosa risorsa del territorio. E poi musica, cultura, arte, spettacoli. Questa sera la grande attesa è tutta per Piero Pelù, che con l'energia del suo trascinante rock darà vita al suo live, prima tappa del tour nazionale, in un concerto gratuito. Gran pienone per la kermesse organizzata dal Comune in collaborazione con Feedback e che ha portato nella cittadina tabarchina ospiti come Enzo Vizzari, Giorgione, Andy Luotto, che ha presentato assieme a Ambra Pintore, Luigi Pomata.

Chiamati ad esaltare il tonno, con le loro ricette, gli chef dei tre paesi finalisti hanno dunque conquistato la giuria tecnica e popolare. All'attenzione degli esperti raffinate mise en plate, giochi di colore, sinfonie di arancio, rosso, verde, accostamenti originali e osé tra tonno e frutta, salse, erbette in un omaggio ai rispettivi paesi di provenienza e nel pieno rispetto della materia prima principe. Tuna Trio, a base di ostriche, scalogno, radice di rafano, acetosella, aglio nero, mele, pomodoro ciliegino, è il piatto lituano. La Russia ha presentato tonno scottato agli agrumi, realizzato con succo di arancia, pompelmo, salsa di soia, zenzero e germogli, gli Usa hanno pensato al Tarantello di tonno appena scottato con crema di melanzane, confettura di pomodoro e gocce di peperone giallo e rosso.