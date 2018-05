Stretta su movida, stop bevande asporto

Stretta del sindaco Massimo Zedda sulla movida nel centro storico di Cagliari, da sempre al centro di aspre polemiche tra i residenti della zona, i titolari degli esercizi commerciali e i cittadini che affollano le strade nelle notti estive. Dal 25 maggio e fino al 18 ottobre nei quartieri della Marina, Stampace, Castello e Villanova, non potranno essere vendute bevande alcoliche da asporto neppure attraverso distributori automatici. Bandito qualunque tipo di contenitore ma anche ogni altra bevanda non alcolica se servita in contenitori di vetro. L'ordinanza, firmata dal primo cittadino, sarà operativa dalle 22 alle 6 di tutti i giorni, anche durante la settimana.

Ulteriore stop, nella stessa fascia oraria, per il consumo delle bevande alcoliche anche nella scalinata che collega Piazza Annunziata con via Mameli, viale Europa, nel Parco della Musica e nel lungomare Poetto. Sono escluse da questo divieto le aree concesse per l'esercizio dell'attività di ristoro e nelle aree antistanti e contigue.

Gli esercenti sono obbligati a custodire i contenitori vuoti evitandone l'asporto e dovranno esporre "in modo ben visibile" il cartello di avviso con l'informativa del divieto. Salate le multe per chi trasgredisce: prevista, infatti, una sanzione che va da 25 a 500 euro. Inoltre il Comune si riserva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative e le eventuali azioni risarcitorie per danni.