Quasi 12mila euro per nozze a Cagliari

La spesa media sostenuta dalle coppie cagliaritane che hanno programmato di sposarsi nel 2018 è di 11.725 euro per 100 invitati, un dato inferiore alla media nazionale che viene stimata in 14.880 euro. E' quanto emerge dal focus sul budget per i matrimoni redatto dal'Osservatorio Compass sulla base dei dati del portale di servizi ProntoPro.

Tra i singoli costi, quello che incide maggiormente è il catering, con circa 5.000 euro, seguito dall'abito da sposa per il quale si spendono 3.650 e dal servizio fotografico che arriva a costare mediamente 1.110 euro. Poici sono le spese per il fioraio (715 euro), per la band musicale che suona durante e dopo il ricevimento (500 euro) o per il dj (400 euro. A parte il costo per la torta nuziale, che può arrivare anche a 350 euro.

A queste spese bisogna aggiungere ulteriori costi non inclusi nell'analisi, come le fedi, la location, le bomboniere e il viaggio di nozze, che hanno comunque un peso non indifferente sul budget familiare. "Una cifra elevata tanto che diventa fondamentale il ruolo del credito al consumo - spiega Compass - senza la possibilità di dilazionare i pagamenti molti dovrebbero rimandare o rinunciare al giorno più atteso della propria vita. Al contrario, per chi non bada a spese e può permettersi un wedding planner, dovrà prevedere ulteriori 1.500 euro".