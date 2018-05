Girotonno: Carloforte pronta per pienone

di Maria Grazia Marilotti

Girotonno 16/a edizione ai nastri di partenza. Prende il via oggi a Carloforte sull'isola di San Pietro, sud ovest della Sardegna, la kermesse enogastronomica che celebra il tonno rosso, preziosa risorsa del territorio. Si preannuncia il gran pienone per la quattro giorni dal 24 al 27 maggio con il pittoresco lungomare che diventa quartier generale della manifestazione internazionale. Cuore del Girotonno è la Tuna Competition: chef di otto Paesi a confronto in un 'campo di battaglia' dove le specialità sono a base di questo pregiato pesce. Otto le nazioni in gara: Francia, Giappone, Inghilterra, Italia, Lituania, Argentina, Russia e Stati Uniti. Questa sera il primo doppio match'tra Giappone-Stati Uniti e Argentina-Italia. Domani è la volta di Inghilterra-Lituania e Francia-Russia. La rassegna, organizzata dal Comune di Carloforte in collaborazione con Feedback di Palermo, propone un accattivante programma.

"Tra enogastronomia, cultura, arte e spettacoli il Girotonno celebra e promuove, in questo borgo tra i più belli d'Italia, il tonno rosso, simbolo della cultura gastronomica e dell'economia della nostra cittadina", sottolinea l'assessore alla Cultura e Turismo Aureliana Curcio. Ecco allora sushi di tonno e bontà carlofortine per esaltare il sapore del "Corridore dei mari". Sfiziose proposte in un incontro fra Sardegna e Giappone da gustare fronte mare in una location dal forte impatto visivo, la banchina Mamma Mahon del porto. E' una delle novità della nuova edizione del Girotonno, che animerà di colori, sapori, tradizioni, musica, il porto della cittadina tabarchina. Grandi ospiti al Girotonno live show con il rock graffiante e trascinante di Piero Pelù che sabato 26 dà il via da qui al tour nazionale. Il 25 sarà una notte tutta da ballare con due big della consolle: Fargetta e Prezioso. Ma stasera risuoneranno le note dei brani di De Andrè e De Gregori riproposti dalla band "Banditi e Campioni".

Un'altra novità è la Tuna wine bar. In piazza Carlo Emanuele III ci sarà un momento goloso con un abbinamento tutto made in Sardegna tra ottimi vini e specialità gastronomiche. Altro momento atteso sono i Live cooking con gli chef stellati italiani tra piatti gourmet e accostamenti osé, come l'abbinata tonno-gelato artigianale, tutta da gustare. Poi ancora ospiti del calibro di Enzo Vizzari, Giorgione, Luigi Pomata, Andy Luotto nella doppia veste di ospite e presentatore assieme ad Ambra Pintore. Tante le occasioni per gustare il tonno cucinato secondo tradizione e soprattutto con idee e accostamenti originali, pensati per reinventare il passato secondo gusti e tendenze di oggi. A dare un tocco di magia torna il Girobuskers International, con le performance di artisti di strada. Non c'è da annoiarsi a Carloforte in occasione del Girotonno, giusto pretesto per decidere di prenotare un lungo weekend nella cittadina tabarchina e lasciarsi sedurre dalle numerose attrattive tra l'incanto di cale e scogliere, sentieri del trekking, paesaggi, siti ambientali. Tra piazze e caruggi si resta affascinati dalla parlata genovese degli abitanti.

"Una variante del ligure coloniale", spiega Andrea Luxoro, responsabile dello sportello linguistico voluto dalla Giunta guidata da Tore Puggioni per tutelare ma anche promuovere l'identità linguistica come attrattore turistico. Il segno ligure è richiamato anche dallo skyline del lungomare, dall'assetto urbano con le architetture del centro storico, i colori pastello, i caruggi, l'enogastronomia che ha salde radici nella tradizione della Liguria. A Carloforte c'è una delle poche tonnare attive nel Mediterraneo che attira antropologi e curiosi da tutto il mondo. Gli ingredienti per una vacanza in questa isola sono tanti e tutti di prima qualità. "Girotonno è una manifestazione all'insegna della promozione del tonno rosso in tutte le sue varianti, un evento ormai storico - ricorda il sindaco Salvatore Puggioni - che permette di far conoscere l'isola di San Pietro e il Sulcis in tutto il mondo e che in questa edizione abbiamo voluto arricchire con diverse novità".

Fondata nel 1738, Carloforte vanta una storia affascinante. A breve partirà la candidatura Unesco come patrimonio immateriale dell'Umanità per l'Epopea Tabarchina, con le sue vicende storiche e culturali. Capofila è la Tunisia in cordata con Liguria e Sardegna e i due consigli comunali di Carloforte e Calasetta.