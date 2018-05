Droga con l'elicottero, arrestato pilota

Non avrebbe fornito solo l'elicottero per trasportare droga in Sardegna, ma era uno degli organizzatori del traffico di stupefacenti, Loris Sabatucci, 41 anni di Pavia, già arrestato dai militari delle Fiamme gialle il 12 dicembre 2017 perché sorpreso a scortare un carico di 12 tonnellate di sigarette di contrabbando. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari dall'aprile scorso dopo aver trascorso un periodo in carcere per il contrabbando di "bionde" e adesso nei sui confronti è scattata la misura cautelare in carcere.

Secondo gli investigatori del Gico della Guardia di finanza di Cagliari sarebbe stato lui a trasportare in Sardegna a bordo del suo elicottero gli 11 chili di cocaina sequestrati a luglio del 2017. Nel corso di quella operazione furono arrestate tre persone, ma il "pilota" non fu individuato. Quattro mesi dopo l'emiliano fu arrestato per il contrabbando di sigarette e fu individuata la fabbrica clandestina con il conseguente sequestro di 35 tonnellate di tabacchi.

Contemporaneamente i militari del Gico di Cagliari, coordinanti dalla Dda hanno proseguito gli accertamenti sia sul traffico di droga che sul contrabbando sfociati prima nel sequestro dei beni dell'emiliano, per un valore di mezzo milione di euro, tra i quali lo stesso elicottero, quattro auto e le quote di due società. Adesso è arrivato il nuovo arresto.