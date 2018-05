A Sassari il Baby pit stop Unicef

(ANSA) - SASSARI, 23 MAG - Un "baby pit stop Unicef" per allattare o prendersi cura dei neonati al municipio. È stato inaugurato negli uffici del settore Attività educative, giovanili e sportive del Comune di Sassari un angolo dedicato ai bebè e alle mamme. Al taglio del nastro con l'assessora delle Politiche educative, infanzia, giovani e sport, Alba Canu, e quella delle Pari opportunità, Monica Spanedda, è stata illustrata l'iniziativa realizzata dalla commissione Pari Opportunità col contributo della sezione di Sassari di Fidapa e di Inner Wheel "Sassari Castello" e col patrocinio dell'Unicef provinciale.

"Sosteniamo la campagna per la diffusione della pratica dell'allattamento al seno, sostenuta dai servizi educativi per la prima infanzia", spiega la presidente della commissione, Elvira Useli. "Vogliamo contribuire a favorirla e facilitarla anche fuori casa - conclude - per una città più accogliente, che risponda adeguatamente ai bisogni delle famiglie".