Elisoccorso: via all'addestramento

E' iniziata ad Alghero la formazione-addestramento dei medici e degli infermieri che lavoreranno nel servizio di elisoccorso, che sarà operativo dall'1 luglio. Lo ha annunciato su Twitter l'assessore alla Sanità Luigi Arru, che per l'occasione ha postato una foto di gruppo del personale, davanti a uno dei mezzi dell'Airgreen srl, la società che si è aggiudicata il bando dell'Azienda per la Tutela della Salute per un importo totale di 58 milioni e mezzo di euro (con un ribasso d'asta del 12,4%) pari a circa 8 milioni e 315 mila annui più Iva.

L'aeroporto di Alghero (h12) è una delle tre basi - le altre saranno gli scali di Olbia (h24) e Cagliari (h12) - dove sarà effettuato il servizio delle eliambulanze.

Proprio a Fertilia sono atterrati il 19 maggio gli elicotteri mentre il giorno prima il Consiglio di Stato aveva respinto in via definitiva il ricorso presentato dalla società Elitaliana spa contro la Regione e l'Ats riguardante la gara per il servizio regionale aggiudicata alla Airgreen srl.