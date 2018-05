87enne trovata morta in casa a Cagliari

Un'anziana di 87 anni è stata trovata morta questa mattina a Cagliari nella sua casa in via San Saturnino.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato delle tracce di sangue all'esterno dell'appartamento. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della squadra volante, la squadra mobile e il medico legale. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che l'anziana è morta per cause naturali: le tracce di sangue erano dovute ad un'emorragia.