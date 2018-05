Crotone in B, Milan in Europa League

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Le partite giocate finora della 38/a e ultima giornata della serie A (mancano i posticipi serali Sassuolo-Roma e Lazio-Inter) sanciscono la retrocessione in serie B del Crotone, battuto di misura, per 2-1, dal Napoli che chiude quindi il campionato a quota 91 punti e -4 dalla Juventus. Spal e Cagliari, che erano anche loro a rischio, battono rispettivamente la Samp per 3-1 e l'Atalanta per 1-0, stesso punteggio di Udinese-Bologna e Chievo-Benevento. Il Milan a San Siro travolge la Fiorentina per 5-1 (doppietta di Cutrone) e quindi conquista il sesto posto e l'accesso diretto ai gironi di Europa League. L'Atalanta giocherà il preliminare.

Genoa-Torino finisce 1-2.