Appalti Abbanoa,vincono sempre più sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 18 APR - C'è sempre più Sardegna nelle gare di appalto di Abbanoa. Risultano infatti in aumento le imprese isolane che partecipano alle gare sugli appalti delle opere del servizio idrico integrato (reti, fognature, lavori su impianti) e si aggiudicano i bandi. Ora si assiste ad una forte accelerazione della richiesta degli operatori di iscrizione all'albo del "Sistema di Qualifica" che Abbanoa ha voluto, avviato e che sta utilizzando. Non un semplice albo fornitori.

Previsto dal codice degli appalti è un elenco di operatori economici qualificati (imprese) attraverso cui il gestore seleziona i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per importi complessivi di gara che non superano la soglia comunitaria, attualmente 5.548.000 euro.

Nel settore idrico la Sardegna è seconda in Italia sul fronte degli investimenti con 62 euro ad abitante nel 2017. Davanti solo la Toscana, dove la tariffa è superiore di due volte quella sarda. Nelle altre regioni si registrano 42 euro pro capite al centro, 39 euro al nord, 11 euro al sud. "La sfida di questi anni è quella dell'innovazione di processo e dello sviluppo tecnologico a supporto del servizio al cittadino, condizioni che necessitano di aziende in grado di realizzare opere, anche ad alto valore tecnologico", spiega il direttore generale di Abbanoa Sandro Murtas. Ed è proprio l'affidabilità delle aziende che realizzano gli investimenti - nel 2018 il valore degli appalti avviati supererà i 358 milioni di euro - a rappresentare per il gestore un elemento imprescindibile. Non solo. "Abbanoa con l'istituzione di una programmazione annuale resa nota con eventi pubblici e ampio anticipo agli operatori economici - sottolinea Murtas - sta agevolando le attività di programmazione, dimensionamento, organizzazione e relazione tra imprese che non vengono colte di sorpresa da una concentrazione di appalti e possono meglio dosare le risorse per la predisposizione delle offerte di gara che sono, comunque, un costo da sostenere in logica di investimento, concentrandosi su quelle nelle quali possono eccellere o meglio competere". (ANSA).