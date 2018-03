In Ogliastra le maggiori precipitazioni

Sono stati registrati in Ogliastra i maggiori cumulati di pioggia. Dai presidi territoriali idrogeologici - fanno sapere dalla Protezione civile regionale - si segnalano alcuni smottamenti lungo la Statale 125, tra il chilometro 150 e il 155.

L'avviso emesso ieri dalla Protezione civile per criticità moderata (il primo codice arancione del 2018) per le zone d'allerta dell'Iglesiente, del Flumendosa e del Campidano ha sollevato ulteriormente la soglia di attenzione di tutte le componenti del Sistema regionale di Protezione civile. La criticità sui quei territori è stata dichiarata ordinaria dalle 14 e sino a mezzanotte.

Le cumulate più significative delle ultime 24 ore registrate dalla rete pluviometrica fiduciaria sono a Tertenia (88 millimetri), Punta Tricoli (Gairo, 78,4 mm), Jerzu (75,8 mm) Lanusei (72,6 mm), Campuomu (69,4 mm), Baunei (67,8 mm) e Flumini Uri a San Vito (60,4 mm).

Anche l'assessora con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, ha voluto verificare l'andamento del maltempo direttamente dalla sala meteo del Dipartimento meteo dell'Arpas, a Sassari, e ha seguito l'evoluzione anche nelle ore notturne.