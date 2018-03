Rapina in tabaccheria, titolare reagisce

Un rapinatore solitario ha fatto irruzione ieri sera intorno alle 18.30 in una tabaccheria di viale Repubblica a Nuoro ed è riuscito a intascarsi solo 20 euro. Il malvivente, incappucciato e con pistola in pugno, ha intimato al titolare di consegnarli l'incasso, nascondendosi dietro una cliente che ha usato come scudo, ma il tabaccaio ha reagito scagliandogli addosso un bastone, ma mancandolo. Ha, però, colto di sorpresa il rapinatore che è scappato per le strade del centro.

Dentro la tabaccheria al momento della rapina, oltre alla cliente usata come scudo, c'era un'altra persona e viale Repubblica a quell'ora era molto trafficata. Sul posto sono arrivati gli uomini della Squadra Mobile di Nuoro che hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona che potrebbero dare una svolta immediata alle indagini.