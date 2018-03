Presi ladri di biciclette a Sassari

La Polizia locale inchioda i ladri di biciclette a Sassari. Tra domenica e martedì sono state rubate sette biciclette nelle postazioni di bike sharing dell'emiciclo Garibaldi e di piazza Conte di Moriana. Questa mattina gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Gianni Serra, sono riusciti a identificare i responsabili dei furti e a bloccarli.

Le indagini erano partite nei giorni scorsi, analizzando le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza, grazie alle quali erano stati identificati due uomini di età compresa tra i 30 e i 40 anni, che agivano in maniera seriale. Ieri mattina i due alle 8,30 hanno forzato una delle colonnine delle postazioni all'interno dei giardini pubblici dell'emiciclo Garibaldi e si sono allontanati verso viale Italia, uno a piedi e l'altro in sella alla bici rubata. Gli agenti appostati nei dintorni si sono lanciati all'inseguimento, ma il ladro in bici ha abbandonato il mezzo ed è riuscito a scappare.

Questa mattina più o meno alla stessa ora una pattuglia della Polizia locale ha intercettato di nuovo i due uomini e li ha bloccati. Nelle aree frequentate dai due gli agenti hanno ritrovato una delle bici rubate e ora sono in corso ulteriori indagini per accertare se siano responsabili per il furto e il danneggiamento di tredici biciclette. I due per il momento sono stati denunciati e dovranno anche giustificare il possesso di altre due biciclette non appartenenti al circuito di bike sharing, una delle quali di elevato valore commerciale.