Scontro frontale a Capoterra, due feriti

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAR - Due auto distrutte, due feriti e la Statale 195 chiusa in entrambe le direzioni. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa sera a Capoterra.

Due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza del bivio per Capoterra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco che hanno estratto uno dei conducenti dall'auto e le ambulanze del 118. I conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati con codice rosso in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi. Il traffico nella zona è rimasto bloccato all'altezza del chilometro 10,800, i veicoli vengono deviati sulle altre strade.

Rallentamenti anche lungo la Statale 125, all'altezza del chilometro 14, a causa di un altro incidente che ha visto coinvolte tre auto. Una di queste si è ribaltata uscendo fuori strada. Lievemente feriti i conducenti dei veicoli. Sul posto insieme alla Polstrada e al 118 sono intervenuti i vigili del fuoco. (ANSA).