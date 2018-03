Pigliaru,ora sintesi per ddl Urbanistica

"Dobbiamo cercare una mediazione, se c'è una sintesi in grado di compattare la maggioranza allora si va avanti". Così Francesco Pigliaru all'ANSA a ventiquattro ore dall'avvio del confronto sul disegno di legge sull'urbanistica in commissione Governo del territorio del Consiglio regionale.

"Serve un dibattito strutturato - spiega a margine della manifestazione Iscol@Design - la legge urbanistica è troppo importante per essere fatta in modo divisivo, si tratta di un tema sensibile e come tale va trattato, evitando però le battaglie ideologiche, altrimenti con le elezioni alle porte si rischia di scivolare nella demagogia". In ogni caso, aggiunge, "siamo anche disposti a stralciare uno o due articoli se serve, e credo che alla fine la legge si farà".

Gli articoli più discussi sono il 31 sul bonus per gli alberghi nella fascia costiera dei 300 metri e il 43 sui grandi interventi di interesse economico. "Se lo si vuol togliere - dice il presidente della commissione Urbanistica, Antonio Solinas, a proposito dell'art. 43 - sarà il Consiglio regionale che è sovrano a deciderlo".

Ieri il parlamentino ha definito tempi e modalità di discussione del ddl, "domani inizia l'esame del testo - ricorda Solinas - vorremmo portarlo in Aula entro giugno. Lavoreremo due o tre settimane sul provvedimento base della Giunta, aperti alle proposte di modifica, per arrivare a un testo unificato entro la metà di aprile, poi apriremo le consultazioni con i portatori di interesse".