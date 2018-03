Morto dopo operazione,indagati 10 medici

La Procura di Sassari ha iscritto dieci medici nel registro degli indagati per la morte di Carlo Dessole, il pensionato sassarese di 73 anni morto mercoledì scorso nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata, dopo essere stato sottoposto a due interventi di chirurgia vascolare nell'arco di poche ore.

L'inchiesta, condotta dal sostituto procuratore Paolo Piras - come anticipato oggi dal quotidiano La Nuova Sardegna - vede come indagati tutti i medici del reparto di Chirurgia vascolare delle cliniche Aou che hanno prestato le cure all'anziano. La Procura ha anche disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo, per accertare le cause del decesso. Dessole era ricoverato per effettuare un intervento di chirurgia vascolare che avrebbe dovuto fare il 13 marzo. Era stato lui stesso a recarsi al Pronto soccorso qualche giorno prima perché non stava bene. I medici lo avevano visitato e ne avevano disposto il ricovero perché c'era il rischio aneurisma.

L'intervento chirurgico, per quanto di routine, sarebbe dovuto essere svolto senza attendere troppo. Domenica 11 marzo, quando ancora aspettava di essere operato, le condizioni di salute del pensionato si erano improvvisamente aggravate e i medici lo avevano portato d'urgenza in sala operatoria.

L'indomani mattina l'uomo era stato sottoposto a un secondo intervento chirurgico, dal quale non si è più risvegliato. Sono stati i figli di Dessole a presentare una denuncia in Procura per fare luce sulla morte del padre.