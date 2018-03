Lirico: Angius debutta su podio Cagliari

Un dialogo tra passato e presente nella 'Mitteleuropa', da Cajkovskij a Stravinsky passando per Alban Berg. È un viaggio dalla Russia all'Austria e ritorno quello proposto per il sesto appuntamento con la Stagione concertistica del Teatro Lirico di Cagliari. Il concerto, in programma venerdì 23 e sabato 24 marzo, segna il debutto sul podio del Teatro cagliaritano di Marco Angius, origini sarde (il nonno era di Bonorva) e fama internazionale. Il direttore, tra i maggiori interpreti del repertorio contemporaneo, dirige l'Orchestra del teatro in un programma che, come ha sottolineato all'ANSA "si concentra sulla compagine degli archi, protagonisti di due lavori molto importanti della primavera del 900: i Tre pezzi dalla Lyrische Suite di Alban Berg e la Suite n.4 in Sol maggiore "Mozartiana" op. 61 di Ptr Il

'i Cajkovskij". Angius che confessa di avere "un legame molto forte con la Sardegna", sarà presto di nuovo a Cagliari per un altro debutto: dirigere dal 18 maggio Sancta Susanna di Paul Hindemith e Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni nel nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari firmato dal regista Gianfranco Cabiddu, al suo esordio nella lirica."Il lavoro che stiamo svolgendo con l'orchestra del Teatro Lirico per me è un nuovo inizio e la scelta del programma permette di raggruppare in una stessa sera elementi e linguaggi che vanno da Mozart al primo 900 - spiega Angius - nell'Apollon Musagète Igor Stravinsky, con un raffinato contrappunto di linee, fa rivivere l'arte e la sapienza musicale di Bach. Il balletto ispirato al mito di Apollo e delle sue muse giustifica l'idea di uno Stravinsky "neoclassico". In realtà - sottolinea il maestro - il neoclassicismo è un termine che non esaurisce la forza intuitiva contenuta nella musica del compositore. Egli è conscio che la crisi in cui si avvia il 900 musicale sia risolvibile rileggendo il passato. Ma il passato, è il messaggio che emerge, per noi è irraggiungibile, lo si può solo reinventare".