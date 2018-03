Elezioni: 43 Comuni al voto a giugno

Potrebbero svolgersi il 10 giugno, con un election day nazionale, le elezioni amministrative in 43 comuni della Sardegna, l'11,4% dei 377 presenti nell'Isola. Prima di definire la data, di competenza della Regione, l'assessore regionale degli Enti Locali, Cristiano Erriu, sta attendendo che il Viminale indichi il giorno per il voto, in modo da prevedere un possibile allineamento che farebbe risparmiare denaro alle casse regionali.

Nel dettaglio si voterà in due comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti e per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno: Assemini, dove l'uscente Mario Puddu (M5S) non dovrebbe ricandidarsi per un secondo mandato, e Iglesias, attualmente governata da un sindaco di centrosinistra, Emilio Gariazzo.Tra i comuni al voto anche Macomer, guidata dall'esponente del Partito dei Sardi, Antonio Onorato Succu, Cabras con Cristiano Carrus (Fi) e Senorbì con Adalberto Sanna, vicino all'Udc, e Teulada con Daniele Serra.

Austis, Olinea e Ortueri, nel Nuorese, Magomadas, Riola Sardo e Soddì, nell'Oristanese, Chiaramonti e Palau in provincia di Sassari e Gesturi, nel Sud Sardegna, Vanno invece al voto perché guidati da un commissario straordinario.

Nel dettaglio sono tre le amministrazioni i cui cittadini saranno chiamati alle urne all'interno della città metropolitana di Cagliari, 10 i Comuni in Provincia di Nuoro, 12 in quella di Oristano, sette in quella di Sassari e 11 nel Sud Sardegna.(