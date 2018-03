"Una statua per Gigi Riva", 5 proposte

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAR - Prosegue l'iniziativa "Una statua per Gigi Riva", voluta da un gruppo di professionisti e tifosi cagliaritani per donare alla città un monumento dedicato al mito vivente che fece vincere lo scudetto di calcio nel 1970 ed è tutt'ora il capocannoniere tutti i tempi della nazionale italiana.

Nelle prime settimane di sottoscrizione popolare, pubblicizzate sulla pagina Facebook "Una statua per Gigi Riva", sono già state superate cinquanta adesioni, diverse delle quali dalla penisola e dall'estero.

Intanto il comitato si è riunito nei giorni scorsi per esaminare i bozzetti delle cinque proposte di artisti ispirati dall'immagine della tipica 'stamborrata' di sinistro di Riva.

Sulla location finale dove verrà posizionata la statua gigante, il comitato si è espresso a favore dell'ingresso dello stadio Amsicora (Piazza Manlio Scopigno) e in alternativa sul Lungomare Sant'Elia, fronte mare davanti al Lazzaretto.

L'iscrizione e i versamenti possono essere fatti tramite bonifico a "Comitato una statua per Gigi Riva" all'Iban: IT33N0101504809000070653484. Dall'estero bic (swift code) bpmoit22xxx o direttamente andando in banca all'agenzia 6 del Banco di Sardegna a Cagliari e compilando l'apposito modulo.

Il comitato organizzatore è composto dal giornalista Pietro Porcella, dall'avvocato Giovanni Dore, dal direttore di filiale del Banco di Sardegna Oliviero Salvago, dall'assessore comunale Ferdinando Secchi, dall'ex portiere dello scudetto rossoblù Adriano Reginato e dai due 'figli d'arte' Nicola Riva e Stefano Arrica. (ANSA).