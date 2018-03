Sospetta meningite, muore un 20enne

Un ragazzo di 20 anni è morto per sospetta meningite a Cagliari. Il decesso è avvenuto ieri sera, da quanto si è appreso il giovane era nella sua abitazione. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte e hanno subito informato il Servizio competente dell'azienda sanitaria.

Il ragazzo - fanno sapere dall'Ats-Assl di Cagliari - è morto per sospetta sepsi meningicoccica, in pratica avviene quando il meningococco si diffonde attraverso il sangue in tutto l'organismo. "Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione di Ats Assl Cagliari ha immediatamente attivato i protocolli previsti in queste circostanze - spiega l'Azienda sanitaria - ed è stato autorizzato il riscontro diagnostico per gli approfondimenti del caso. È stata quindi avviata immediatamente l'indagine epidemiologica per la profilassi sui contatti stretti del ragazzo deceduto".