Rogo in casa, neonato intossicato

Un bimbo di soli venti giorni e la madre sono stati trasportati al Policlinico Universitario di Monserrato e al Marino a seguito di una intossicazione da monossido di carbonio causata da un incendio. L'episodio è avvenuto questa mattina in una abitazione di via Principe di Napoli nel quartiere Pirri a Cagliari.

Per cause non ancora accertate - si presume che il rogo sia stato appiccato da una sigaretta rimasta accesa - ha preso fuoco il materasso della camera da letto, alcuni arredi e suppellettili della stanza. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco che nel giro di poco tempo hanno domato le fiamme prima che si potessero propagare al resto della casa, le ambulanze del 118 che hanno trasportato la mamma all'ospedale Marino per i trattamenti in camera iperbarica e il bimbo al Policlinico in puericultura per essere seguito da un neonatologo. Madre e figlio erano coscienti. E' anche arrivata la polizia i rilievi.