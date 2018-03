Allerta pioggia, vento e mareggiate

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - Vento, pioggia e mareggiate: per la Sardegna sarà una settimana sotto il segno del maltempo. Lo confermano i bollettini di allerta diramati dalla Protezione civile regionale, uno di criticità ordinaria "gialla" per rischio idrogeologico che scatta martedì 20 per tutta la giornata e vede coinvolti l'Iglesiente, il Campidano, la zona del Tirso e quella di Montevecchio-Pischilappiu; il secondo, sempre da martedì e fino mezzanotte, per vento e mareggiate. Si segnalano "venti anche di burrasca forte, in rotazione intorno al minimo mobile in moto verso la Sardegna, sui mari occidentali e meridionali antistanti l'isola. A partire dalle 3 e per le successive 21 ore - si legge nel bollettino - si avranno venti forti da sud-ovest lungo le coste occidentali e meridionali; dal pomeriggio risulteranno di burrasca da sud-ovest lungo le coste meridionali. Mareggiate sulle coste esposte".

Secondo le previsioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, si avranno temporali e cumulati di pioggia pari a 20-25 millimetri in sei ore, accompagnati da raffiche di vento che potranno raggiungere i 100 chilometri orari, innescando così le mareggiate. (ANSA).