Sms per gestire appuntamenti con Assl

In un anno è aumentato di oltre quattro punti percentuali il rapporto tra le prestazioni ambulatoriali erogate e quelle prenotate nel sistema sanitario pubblico regionale. Il risultato è frutto dell'attivazione del servizio regionale di recall automatizzato grazie al quale i pazienti ricevono un sms di promemoria sull'appuntamento prenotato e possono nello stesso momento interagire direttamente con il Centro Unificato di Prenotazione Regionale.

Attraverso l'invio di un semplice sms dal proprio cellulare, è infatti possibile annullare l'appuntamento prenotato. Questa possibilità è inoltre consentita accedendo, mediante la propria tessera sanitaria, al portale regionale Cup Web. L'analisi è stata effettuata in base a circa 700mila prestazioni ambulatoriali prenotate in tutto il territorio regionale, per le quali sono stati inviati con il sistema di recall nel 2017 oltre 1 milione di sms di promemoria. I risultati hanno evidenziato sia la riduzione del numero delle persone che non si sono presentate all'appuntamento, un fenomeno che ha raggiunto in alcuni casi anche punte del 20%, sia un effetto positivo sulle liste d'attesa, ogni volta che viene annullato un appuntamento la prestazione viene resa di nuovo disponibile e quindi prenotabile "È molto importante che l'utenza conosca il valore di una disdetta tempestiva - afferma il Referente Cup dell'Assl Sassari, Gianpaolo Mameli. Avvisare per tempo al Centro Unico per la Prenotazione rispondendo al messaggio di recall o modificando la tempistica della visita sul portale internet, consente agli operatori di privilegiare i pazienti che hanno un urgente bisogno di essere visitati, con un risparmio economico per tutto il sistema. Bisogno tenere a mente - conclude Mameli - che in alcune Regioni d'Italia la mancata disdetta comporta comunque il pagamento del ticket. Questo in Sardegna non succede ed allora deve essere il buonsenso a prevalere".

Attualmente il servizio di recall automatizzato è disponibile in tutte le Aree Socio Sanitarie Locali della Sardegna fatte salve, per ora, quelle di Carbonia e di Lanusei.