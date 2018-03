Al via lavori in viale Italia a Sassari

Comincia un mese di 'passione' per gli abitanti e i commercianti di viale Italia, la via dello shopping per eccellenza di Sassari. Lunedì inizieranno i lavori per rimettere a nuovo strada a marciapiedi e la via resterà chiusa al traffico automobilistico per circa un mese. Resteranno agibili e in funzione la pista ciclabile a il binario della metropolitana di superficie.

I lavori andranno avanti in due step: in una prima fase sarà coinvolto il tratto da viale Mancini a via Amendola, a seguire tra quest'ultima e via Rockefeller. Il cantiere da 250mila euro si inserisce nel primo mutuo strade, da 1.600.000 euro, ed è stato affidato dal Settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari alla ditta locale Angius Costruzioni.

Saranno rifatti e messi in sicurezza sia la pavimentazione stradale sia i marciapiedi, con la sostituzione delle mattonelle rovinate con altre nuove e l'abbattimento delle barriere architettoniche, rendendoli così agibili e fruibili per tutti, anche per persone con disabilità e genitori con passeggini.

Saranno inoltre rifatte le caditoie all'angolo tra via Amendola e viale Italia.

Una volta avviato l'intervento sarà anche possibile valutare caso per caso la pericolosità degli alberi presenti nel viale e decidere se sia necessario sradicarli o se siano attuabili soluzioni alternative. Nella seconda parte dei lavori è stato già previsto l'abbattimento di cinque piante malate. Secondo il regolamento comunale sul verde pubblico, ogni arbusto sarà sostituito da un altro, nello stesso punto o in aree vicine.

L'assessore e vicesindaco Fabio Pinna e l'assessore alla Mobilità Antonio Piu hanno incontrato gli esercenti ai quali i tecnici dei Settori hanno potuto spiegare nella maniera più esauriente i lavori e allo stesso tempo chiunque ha potuto chiedere le spiegazioni che riteneva più opportune.