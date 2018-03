Scontro frontale Villacidro, muore donna

(ANSA) - VILLACIDRO, 15 MAR - E' di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata lungo la Statale 196 nei pressi di Villacidro.

La vittima è una donna cubana. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 25 della Statale. Per cause non ancora accertate, si sono scontrate frontalmente una Fiat Panda con a bordo la donna e altre due persone, e una Audi A3 su cui viaggiava un uomo da solo.

L'impatto è stato violentissimo, le due vetture si sono accartocciate finendo la corsa a bordo strada. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I feriti sono stati trasportati in ospedale, purtroppo per la donna - di cui ancora non sono state fornite le generalità - non c'è stato nulla da fare.

Il traffico nella zona è bloccato, sul posto anche gli operatori Anas. (ANSA).