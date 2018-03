Rifiuti: a Cagliari gazebo informazioni

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAR - Dal lunedì al sabato, in piazza Yenne e in piazza Garibaldi, gli operatori del nuovo servizio di raccolta differenziata sono a disposizione dei cittadini per tutte le informazioni sulla gestione del nuovo sistema di raccolta porta a porta e sugli altri servizi immediatamente operativi, come il conferimento delle categorie di rifiuti per cui non è previsto il ritiro presso il proprio domicilio, gli orari e la frequenza dello spazzamento delle strade, l'accesso ai sistemi d'informazione attraverso il sito dedicato e la App.

I punti di informazione sono facilmente individuabili grazie ad apposite strutture (gazebo bianchi) che riportano lo stemma del Comune di Cagliari e il logo del servizio Cagliari porta a porta.

Questi gli orari di apertura. Piazza Yenne: 8:10/13:10; Piazza Garibaldi: 8:30/13:30. Un terzo punto informazione è disponibile ogni settimana nelle zone interessate dagli incontri pubblici. (ANSA).