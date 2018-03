Gara di idee per nuovo foyer del Massimo

Teatro Sardegna e Istituto Europeo di Design (Ied) uniti per proporre un rinnovato foyer del Teatro Massimo di Cagliari. Saranno gli studenti del secondo anno del corso di Interior design dello Ied di Cagliari a ripensare a un nuovo spazio con nuovi arredi, colori e disposizioni con una visione più funzionale alle esigenze di un teatro accogliente e moderno.

Una gara di idee racchiusa nel progetto "Esercizi di Interior Design al Teatro Massimo" che prende avvio in questi giorni, frutto di un accordo di collaborazione fra le due realtà da anni vicine di casa. Per riprogettare il foyer del teatro di viale Trento gestito da Sardegna Teatro gli studenti saranno riuniti in un team e seguiti dagli architetti Giuseppe Vallifuoco e Paola Riviezzo, docenti dello Ied, e dai responsabili del Teatro. Il percorso di studio e ricerca si concluderà a giugno con la predisposizione dei progetti.

Le idee sotto forma di elaborati, scaturite dalla creatività degli allievi, saranno visionate da una commissione composta dai committenti, da docenti della scuola e da esperti del settore.

Le idee vincenti saranno ulteriormente affinate per farle diventare progetto esecutivo. Sardegna Teatro non solo ospita l'iniziativa ma grazie all'estro e alla professionalità dei futuri designer realizzerà un allestimento che darà un nuovo volto allo spazio. Sardegna Teatro è stato riconosciuto dal Mibact come Teatro di Rilevante Interesse Culturale e gestisce il Massimo sotto affidamento del Comune di Cagliari e il Teatro Eliseo per il Comune di Nuoro. Il sodalizio incentra la sua attività di produzione sulla drammaturgia originale sostenendo esperienze legate ad autori del territorio e promuovendo l'approccio alla cultura europea e contemporanea attraverso lo straordinario filtro linguistico e culturale dell'isola. A ciò si lega una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea che affonda nel presente. Ied è la scuola internazionale per la formazione avanzata nel campo delle arti visive, della moda e del design. La sede di Cagliari è stata aperta nel 2009 e oggi ha quattro corsi triennali riconosciuti dal Miur: Interior design, Product design, Fashion design e Media design.