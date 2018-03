SoloWomenRun, trionfa Sara Paschina

Sara Paschina, con il tempo di 35' e 52", si aggiudica la quarta edizione della Cagliari SoloWomenRun, la corsa femminile più solidale d'Italia, organizzata da 42K in collaborazione con Apd Miramar e sotto l'egida di Asi.

L'atleta ha confermato il titolo conquistato nella scorsa edizione. Secondo posto per Alessandra Mura, in 36' e 54", terza Elisa Pintori in 37' e 53". "Sono felicissima - ha detto Sara Paschina a fine gara - e ringrazio tutta Cagliari per il sostegno, il percorso era impegnativo e in diversi punti ho dato il massimo proprio grazie al tifo della gente. E' stata una giornata stupenda e complimenti a tutte le migliaia di donne che hanno partecipato".

Sono state oltre settemila le partecipanti complessive, nelle due formule Challenge, di 10 km competitiva, e Open, di 5 km aperta a tutte a passo libero. Dopo la partenza da largo Carlo Felice, il percorso è proseguito lungo via Roma, viale Diaz, via Dante Alighieri, piazza San Benedetto, via Paoli, piazza Garibaldi, via Garibaldi, piazza Costituzione e via Manno, per rientrare in largo Carlo Felice. La gara Open prevedeva un solo giro, quella Challenge due. Un fiume di magliette nere e rosa ha colorato il centro cittadino, con migliaia di amiche, colleghe, rappresentanti di associazioni, enti pubblici e privati, e ancora mamme, nonne, bimbe nel marsupio o nel passeggino, per una grande festa delle donne che ha segnato un vero e proprio record.