Luigi Fassi nuovo direttore Man di Nuoro

Luigi Fassi, piemontese di 41 anni, è il nuovo direttore del museo Man di Nuoro. La nomina del consiglio di amministrazione arriva dopo una selezione che ha portato ad una short list di 11 candidati, tra i quali Fassi che ha ottenuto il punteggio più alto soprattutto nel colloquio sulle materie previste dal bando per direttore artistico del museo barbaricino. Oltre ad avere curato per sette anni la sezione Present Future di Artissima, Fassi ha già ricoperto l'incarico di direttore all'ar/ge kunst di Bolzano e ha curato sino ad oggi la sezione arti visive del festival steirischer herbst di Graz, in Austria.

Il nuovo direttore del Man, che prende il posto di Lorenzo Giusti, ha superato la selezione che, nell'ultima fase, ha visto la partecipazione di Giuseppe Claudio Cravero, Stefano Raimondi, Antonella Camarda, Davide Dall'Ombra, Maria Paola Dettori, Marco Izzolino, Maurizio Coccia, Giacomo Zaza, Marcello Smarrelli e Maria Yvonne Pugliese. L'elenco dei nomi segue l'ordine di arrivo nella classifica stilata dal Cda del Man con l'attribuzione dei punteggi.