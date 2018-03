Sciopero: 10 voli cancellati a Cagliari

Sei voli cancellati da Alitalia e quattro da Ryanair su Cagliari. Qualche disagio, sempre nel capoluogo sardo, per l'adesione, al di sotto del 50%, per autisti e personale non viaggiante del Ctm, l'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nell'are metropolitana.

Quest'ultimo dato è ancora parziale mentre vengono rilevati in queste ore le corse non effettuate dagli autobus dell'azienda per i trasporti extraurbani della Regione, l'Arst. Sono gli effetti del "giovedì nero" dei trasporti, che si fanno sentire anche in Sardegna.

Alitalia ha cancellato i collegamenti da Cagliari per Roma delle 13.50 e delle 15 e quelli da Roma per Cagliari delle 14.10 e delle 16.10. Saltato anche il volo Cagliari-Milano delle 16.10 nonché il Linate-Cagliari delle 15.25. Ryanair ha cancellato i voli in arrivo nel capoluogo sardo da Bologna (delle 11.50) e Barcellona (delle 17.45) e le partenze per i due scali delle12.15 e delle 15. Disagi causati dallo sciopero dei controllori di volo di Enav che incrociano le braccia dalle 13 alle 17.

Disagi limitati per i pendolari sardi che utilizzano oggi gli autobus dell'Arst per gli spostamenti. Nel giorno del "giovedì nero" per i trasporti, dovuto ad una serie di scioperi concomitanti, l'azienda regionale per il trasporto extraurbano registra, alle 12, 58 dipendenti che hanno deciso di astenersi dal lavoro, su un totale di circa 2.200 operatori.