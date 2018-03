Contamination Lab, 6 start-up in finale

(ANSA) - CAGLIARI, 8 MAR - Sei start-up e 24 rappresentanti in gara nella finale regionale del Contamination Lab dell'Università di Cagliari: in palio 50mila euro per i migliori progetti d'impresa. La giornata conclusiva dell'evento, giunto alla quinta edizione, si terrà domenica 25 marzo al Teatro Lirico di Cagliari, co-organizzatore della finale.

Il percorso era cominciato con 30 nuove imprese in lizza. Ora si avvicina il giorno della verità. "Siamo felici di essere splendidamente inclusivi e contaminanti con un percorso etico, culturale e scientifico d'eccellenza. Il Contamination Lab è l'ennesima conferma che l'ateneo cresce e promuove competenze e cultura d'impresa. La Sardegna - dice la rettrice Maria Del Zompo - è terra di gioventù che si mette in gioco per vincere e costruire percorsi importanti. Siamo orgogliosi di essere senza confini di razza, censo, religione, scienza e cultura".

Per Maria Chiara Di Guardo, pro rettrice Innovazione e responsabile CLab, "la nostra storia ha cinque anni di vita e conferma una stretta collaborazione tra ateneo e imprese.

Interagire è il segreto per esser competitivi in un mercato sempre più innovativo. Per questa edizione siamo grati all'associazione Millesport Special Olympics: la loro partecipazione arricchisce il nostro lavoro".

Interazione sottolineata anche da Claudio Orazi, sovrintendente dell'Ente Lirico: "In passato i teatri sono stati intesi come roccaforti, ma noi ringraziamo l'Università di Cagliari: anche con la partecipazione al CLab, vogliano essere vicini alle persone e al territorio". Le quattro start up maturate nelle precedenti edizioni del CLab hanno raggiunto un ruolo di pregio nei mercati internazionali. Il percorso lanciato e curato dall'ateneo di Cagliari, teso a costruire e indirizzare alla cultura d'impresa, è stato premiato dal ministero per lo Sviluppo economico quale format ideale nell'ambito della formazione avanzata. Al Clab 2017 hanno preso parte centoventi allievi. Alle precedenti edizioni hanno aderito tra gli altri il campione di ciclismo Fabio Aru e il writer Manu Invisibile.(ANSA).