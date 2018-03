Astori: camera ardente a Coverciano

La salma di Davide Astori è arrivata a Coverciano, accompagnata da uno dei fratelli, Marco. Nella grande palestra è stata allestita la camera ardente che resterà aperta fino alle 22.30. Intanto all'interno del centro tecnico federale si trovano già la compagna del capitano viola, Francesca Fioretti, i genitori Renato e Anna e l'altro fratello di Astori, Bruno.

Arrivati anche il dg Corvino e il presidente esecutivo Cognigni insieme al cappellano della Fiorentina e della Nazionale don Massimiliano Gabbricci, il tecnico Stefano Pioli (che ha annullato l'allenamento pomeridiano) e diversi giocatori fra i quali Sportiello, l'ultimo ad aver visto in hotel Davide. All'esterno di Coverciano, si sono radunati moltissimi tifosi.

Diego e Andrea Della Valle presenzieranno domani ai funerali che si terranno alle 10 nella basilica di Santa Croce. Alla messa ci sarà anche una delegazione del Cagliari, squadra in cui Astori ha militato per sei stagioni, dall'esordio in Serie A nel 2008 sino al 2014.

SALMA PASSERA' DAVANTI ALLO STADIO - La salma di Davide Astori passerà davanti allo stadio Franchi prima dei funerali che si terranno alle 10 nella Basilica di Santa Croce. Sarà un modo per salutare il capitano da parte dei tanti tifosi che non potranno partecipare alla cerimonia funebre: la sosta avverrà davanti al grande muro di sciarpe viola, messaggi, striscioni e bandiere eretto dai sostenitori in questi giorni sulle cancellate dello stadio per ricordare Astori.

Intanto non si interrompe il flusso di persone alla camera ardente allestita da questo pomeriggio nella palestra di Coverciano: in serata sono arrivati anche l'ex viola Stevan Jovetic, oggi giocatore del Monaco, e una delegazione del Bologna con il tecnico Donadoni. Il commissario della Federcalcio Roberto Fabbricini, contrariamente alle voci circolate circa una sua presenza oggi a Coverciano, sarà presente invece domani a Firenze ai funerali insieme al vicecommissario Costacurta, al dg Michele Uva e al ct Luigi Di Biagio.

UN MINUTO DI RACCOGLIEMENTO IN SERIE A, B, C - Per commemorare Davide Astori, il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, ha disposto che venga osservato un minuto di raccoglimento in tutte le partite di calcio programmate nel prossimo week-end in Serie A, B e C. Lo riferisce la Figc.