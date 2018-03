Elezioni: boom M5S, eletto velista Mura

(ANSA) - CAGLIARI, 5 MAR - Nelle sfide nei collegi uninominali in Sardegna il M5S ha sbaragliato la concorrenza.

Per la Camera il velista Andrea Mura (primo italiano a vincere la storica regata in solitario Route du Rhum) supera l'ex governatore sardo Ugo Cappellacci di Forza Italia (eletto comunque nel proporzionale): 38,5% a 32,7%.

L'allevatore Luciano Cadeddu vince contro il candidato del centrodestra a Oristano, Gianni Lampis: 42,2% contro 31,9%. Nel collegio di Carbonia, Pino Cabras stacca di 15 punti Viviana Lantini, candidata del centrodestra (45% a 30%). A Nuoro affermazione netta di Mara Lapia: l'avvocata criminologa è a 45,1% contro il 25,8 del candidato del centrodestra, il deputato uscente Bruno Murgia (in lizza però anche nel proporzionale).

Nel collegio di Sassari Mario Perantoni è al 44,1%, Maria Grazia Salaris (centrodestra) al 27,7. Unico collegio in bilico alla Camera è quello di Olbia: due punti distanziano il candidato M5S Nardo Marino (38,8%) da Giuseppe Fasolino di Fi (36,9%).

Al Senato: al nord vince Maria Vittoria Bogo (41,2%) contro Antonio Moro (centrodestra, 31,7); al centro Emiliano Fenu contro Lorenzo Palermo (43,3 a 29,3%); al sud Giovanni Marilotti contro Chiara Basciu (41,7 a 31,5). (ANSA).