Elezioni: affluenza oltre il 65%

Affluenza in calo in Sardegna: alle chiusura dei seggi, alle 23, ha votato il 65,5% degli aventi diritto per la Camera e il 65,7% per il Senato. Nel 2013 l'affluenza finale era arrivata al 68,5% alla Camera e 68,7% al Senato. La media italiana resta più alta e supera di poco il 75%.