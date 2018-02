Bonino, per la Sardegna serve più Europa

"Vengo ogni anno in Sardegna per le vacanze, non mi sfugge che la vostra Isola abbia problemi particolari, serve più Europa dal punto di vista del lavoro e dei giovani, e dei fondi strutturali". Così Emma Bonino, in collegamento video in occasione di un incontro elettorale di +Europa a Cagliari in vista delle elezioni del 4 marzo, a cui era presente il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.

"La Sardegna non è la periferia dell'Europa ma un ponte tra Europa continentale e mediterranea, un ponte foriero e portatore di novità positive".

"Chiedo di essere militanti di +Europa in quest'ultima settimana perché con l'esito delle elezioni, nonostante i retroscenisti diano tutto per scontato, speriamo di procurare una gran bella sorpresa a questo Paese", l'appello lanciato da Bonino. "Impegnatevi in questa settimana, mettetevi uno spillone, parlatene nei luoghi di lavoro, negli autobus, dove volete e provocate una bella sorpresa a chi dà tutto per scontato. Io ce la metterò tutta".