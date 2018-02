Mattarella a Cagliari: sarà visita lampo

La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì a Cagliari sarà molto breve: giusto il tempo di prendere parte alla seduta solenne del Consiglio regionale per i 70 anni dello Statuto e per l'intitolazione a Emilio Lussu di una sala di Villa Devoto.

Il Capo dello Stato atterrerà all'aeroporto di Elmas alle 10.30 circa e dopo un quarto d'ora al massimo sarà davanti al palazzo dell'Assemblea sarda, in via Roma. Il suo ingresso è previsto dall'entrata principale dell'edificio, tutti gli altri - giornalisti compresi - utilizzeranno l'accesso posteriore in via Cavour. Prima di assistere alla seduta il presidente della Repubblica visiterà velocemente e in anteprima la mostra allestita al piano terra per i settanta anni dello Statuto e che sarà inaugurata alle 13 del giorno stesso, quando Mattarella sarà già partito.

Dopo un saluto con i presidenti di Consiglio regionale e della Giunta, Gianfranco Ganau e Francesco Pigliaru, e con il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il Capo dello Stato farà il suo ingresso in Aula. Il protocollo prevede gli interventi di Ganau e Pigliaru, della durata di 20 minuti ciascuno, ma non di Mattarella, che potrebbe comunque decidere di prendere la parola. In Aula 24 posti saranno riservati ai giornalisti da occupare però entro le 10. La seduta sarà aperta dagli studenti dell'istituto comprensivo Puxeddu di Villasor che intoneranno l'inno nazionale, mentre la chiusura sarà affidata al coro Nuoro Amanda di Nuoro che intonerà il canto antifeudale "Procurade moderare".

Subito dopo Mattarella sarà accompagnato a Villa Devoto. La partenza è prevista attorno alle 12.30. La viabilità non subirà nessuna modifica - ha precisato stamattina il viceprefetto Andrea Leo alla presentazione del programma - se non quelle necessarie e dinamiche (ad esempio la chiusura della via Roma Lato portici) da attivare al passaggio del presidente.