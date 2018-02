Corte dei Conti: l'attività del 2017

(ANSA) - CAGLIARI, 23 FEB - Complessivamente sono 1.255 le istruttorie aperte dalla Procura regionale della Corte dei Conti nel corso del 2017: la maggior parte (834) hanno interessato i Comuni, mentre 369 riguardavano lo Stato e 57 le Asl. Inchieste che hanno portato 48 inviti a dedurre e 83 giudizi discussi in udienza. E sempre dagli Enti locali, per il 67% dei casi, sono arrivate le notizie di presunti danni erariali su cui la magistratura contabile della Sardegna ha poi dovuto lavorare, così come i Comuni sono i soggetti maggiormente danneggiati con il 55% delle vertenze aperte.

Cresce, rispetto allo scorso anno, l'importo degli atti di citazione: se nel 2015 la Procura regionale aveva sollecitato risarcimenti e restituzioni per oltre 10 milioni di euro, l'anno successivo si era scesi a poco più di 9 milioni e 400 mila euro, mentre nel 2017 si è nuovamente risaliti a oltre 9 milioni e 800 mila euro.