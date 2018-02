Olbia,consiglieri minoranza col bavaglio

Clamorosa forma di protesta questo pomeriggio in Consiglio comunale a Olbia contro la decisione del sindaco Settimo Nizzi di escludere dalla mailing list istituzionale uno dei giornali locali online, "Olbia.it", testata che fa riferimento alla famiglia dell'ex parlamentare Fedele Sanciu.

Dopo l'intervento della consigliera del Pd Patrizia Desole, che ha stigmatizzato la decisione di Nizzi definendola una violazione della libertà di stampa, tutti i colleghi dell'opposizione in Consiglio comunale hanno utilizzato un foglio di giornale a mo' di bavaglio.

Un segno di solidarietà nei confronti della redazione di Olbia.it che Nizzi ha voluto "punire" con l'esclusione dalla mailing list istituzionale dopo la pubblicazione di un sondaggio che dà la parola ai lettori sull'opportunità o meno di dedicare la scuola di via Vicenza alla madre dell'Emiro del Qatar.

Sulla vicenda ieri avevano preso posizione anche l'Associazione della Stampa sarda e l'Ordine regionale dei giornalisti, stigmatizzando la decisione del sindaco di Olbia.