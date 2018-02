Malore autista bus,schianto su guardrail

È di tre feriti, trasportati in ospedale, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio che ha visto coinvolto un filobus della linea 30 del Ctm. L'autista, un 56enne, ha avuto un malore mentre si trovava al volante, perdendo conoscenza e un passeggero, un 58enne di Selargius, è riuscito a fermare la corsa del mezzo evitando che invadesse il trafficato viale Marconi. In particolare, secondo quanto ricostruito dalla Polizia municipale, il 58enne salito a bordo del filobus diretto a Selargius, si sarebbe avvicinato alla cabina dell'autista per salutarlo. In pochi istanti il conducente si è accasciato sul volante, perdendo i sensi a causa di un malore. Il bus, senza controllo, è finito sul guardrail di destra, ma senza fermarsi. Il 58enne ha aperto lo sportello della cabina del conducente, afferrando il volante del mezzo, rimettendolo in carreggiata. Contemporaneamente ha premuto il freno, riuscendo a bloccarlo all'altezza dello svincolo per la rotonda di Is Pontis Paris.

A causa della frenata, alcuni passeggeri del mezzo pubblico sono caduti, rimanendo feriti. Sul posto sono subito arrivate cinque ambulanze del 118 e gli agenti della municipale. Una donna di Cagliari di 56 anni è stata trasportata al Policlinico in codice rosso, un giovane di 27 anni del capoluogo è stato portato sempre al Policlinico in codice giallo, come un altro coetaneo di Quartu trasportato al Marino. È stato ricoverato al Policlinico anche l'autista del mezzo pubblico. Altri passeggeri - erano circa 25 - sono stati visitati dai medici sul posto e hanno rifiutato l'eventuale trasporto in ospedale.