Rogo in casa a Monastir, salva anziana

(ANSA) - CAGLIARI, 20 FEB - Momenti di paura oggi pomeriggio a Monastir, dove un'abitazione di via del Progresso, in cui vivevano due anziani, è stata semi distrutta da un incendio. Le fiamme, innescate da un problema al camino che attraversa tutto lo stabile di tre piani, sono divampate poco prima delle 14. Dei due coniugi, solo la donna era in casa: vedendo l'appartamento riempirsi di fumo, è corsa fuori, mettendosi in salvo, e ha chiamato il 115. Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo nel tentativo di domare il rogo ed evitare che tutto lo stabile andasse distrutto. Un intervento non facile visto, che le fiamme avevano attaccato diversi punti dell'edificio. L'incendio è stato domato intorno alle 16.30. La palazzina è stata dichiarata inagibile.